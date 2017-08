മോഹൻ ഭാഗവതിന് വിലക്ക് നിയമമോ പിണറായി വിജയന്റെ ആർഎസ്എസ് വിരോധമോ?

ഇത് ഉത്തരവോ നിയമമോ

ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല. കാരണം അത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്‌കൂളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ചടങ്ങിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെ വിലക്കാൻ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ആ ഉത്തരവിനെ നിയമം എന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടത് എന്നതാണിവിടുത്തെ പ്രധാന ചോദ്യം. "An Unjust Law is No Law At All" എന്നൊരു ലീഗൽ മാക്സിം തന്നെയുണ്ട്. "നീതിയുക്തമല്ലാത്ത നിയമം നിയമമേ അല്ല തന്നെ" എന്നാണതിന്റെ മലയാളം.