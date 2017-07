ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉപദേശിക്കല്ലേ

"പ്രിയപ്പെട്ട സ്ത്രീകളേ.... നിങ്ങളാരും അയാള്‍ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കും എന്ന് കരുതി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനു പോവരുത്" എന്നാണു സുനിത പറയുന്നത് . പ്രിയപ്പെട്ട സുനിതേ, Don't advice the women not to get raped tell them not to rape .- ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാമ് രശ്മി തന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.