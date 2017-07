ആണിന്റേതായാലും പെണ്ണിന്റേതായാലും ദാഹം ദാഹം തന്നെയല്ലേ? മാതൃഭൂമി പീഡന വിവാദത്തിൽ സംഗീത ലക്ഷ്മണ!!

ഒരു അകലം സൂക്ഷിക്കാമല്ലോ

അമലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ safe ആയ ഒരു distance അമലുമായി maintain ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെയാവും മുന്നോട്ട് പോവുക. കാരണം self-esteem എന്നൊരു സാധനം എനിക്ക് കൈമുതലായി ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഒരു stop-gap fucking arrangement ആയി അമൽ എന്നെ പരിഗണിക്കരുത്, അതിനുള്ള അവസരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് എന്നത് എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അമലും ഞാനും മാത്രമാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വയം കൊണ്ടുപോയി നിർത്താതെ മാറി മാറി നടക്കും ഞാൻ. Importantly, I would be adamant and more than vehement about it that our conversations- be it over the phone or otherwise- shall not at any cost or for any reason cross the barriers of formality. ഔദ്യോഗീക ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഒരു call പോലും, ഒരു message പോലും അമലിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് എൻ്റെ നമ്പറിലേയ്ക്ക് വരില്ല തന്നെ.There will be no second time, because there was no first time at all. Simple.