പടർന്നുപോയ ഒരു ചുവന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്ക്: ലിപ്സ്റ്റിക് അണ്ടര്‍ മൈ ബുർഖ എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച്...

ബോപ്പാലിലെ താഴേക്കിട മധ്യവർഗ്ഗക്കാർക്കാരുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഗലികളിലൊന്നിലെ ഹവായി മഹലെന്ന തകർന്ന് വീഴാറായ ഒരു വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് അവരവരുടെ അനുവദിനീയമായ നിയന്ത്രണരേഖകൾക്കപ്പുറത്തേയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്ന നാല് സ്ത്രീകളുടെ കഥയാണ് ഈ ചുവന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അണ്ടർ മൈ ബുർഖാ.. ബുർഖാ എന്നത് നിയന്ത്രണരേഖകളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപാടുകളുടെ ചില സമയങ്ങളിൽ സ്വയം മറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരശ്ശീലയായി കൂടി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. - Lipstick Under my Burkha എന്ന ചിത്രത്തേപ്പറ്റി ലിഡിയ ജോയ് എഴുതുന്നു..

സെൻസർ ബോർഡ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ തടയപ്പെട്ട സ്ത്രീ പക്ഷ സിനിമ, വളരെ പ്രകോപനപരമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ വിഷ്യൽ മീഡിയ പ്രമോഷനുകളിലൂടെ നെടിയെടുത്ത റിലീസ് അനുമതി, കലാപങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിവാദമുയർത്താൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു പോസ്റ്ററുമായി റിലീസ്. Lipstick Under my Burkha എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മേളകളിൽ അഭിനന്ദനം ഏറ്റ് വാങ്ങിയ ചലച്ചിത്രം പ്രതീക്ഷകളുണർത്തിയത് അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്.

