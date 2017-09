അടുത്ത ഘട്ടം

അടുത്ത പേജില്‍ Request For New PAN Card Or/And Changes Or Correction in PAN Data എന്ന ഓപ്ഷന്‍ കാണാം. ഇകില്‍ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ തിരുത്തുക. തെറ്റു കൂടാതെയാണ് തിരുത്തല്‍ നടത്തുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. എല്ലാം തിരുത്തിയതിനു ശേഷം submti ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.