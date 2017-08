200 രൂപയുടെ നോട്ട് നാളത്തെന്നെ(ആഗസ്റ്റ് 25) പുറത്തിറക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പുതിയ നോട്ട് സെപ്റ്റംബറില്‍ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പുറത്തുവന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ നോട്ട് നാളെത്തന്നെ ഇറങ്ങുമെന്ന് റിസേര്‍വ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചുവെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളോടു കൂടിയാകും 200 ന്റെ നോട്ട് അവതരിക്കുക എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ദേവനാഗരി ലിപിയിലായിരിക്കും 200 എന്ന നമ്പര്‍ രേഖപ്പെടുത്തുക. മുന്‍വശത്ത് ഫ്‌ളോറല്‍ ഡിസൈന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേസമയം 2000 രൂപയുടെ നോട്ട് പിന്‍വലിക്കില്ലെന്നും റിസേര്‍വ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

#FLASH Reserve Bank of India to issue notes in denomination of Rs.200 tomorrow. pic.twitter.com/uRonGu2xkS