Subscribe to Oneindia Malayalam

ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ഇ-ഫയലിങ്ങ് പോര്‍ട്ടലായ www.incometaxindiaefiling.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് തുറക്കുക. തുടര്‍ന്ന് ഹോം പേജിലെ Know your Pan എന്ന ഓപ്ഷനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്നു വരുന്ന പേജില്‍ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം സബ്മിറ്റ് ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഒരു ഒടിപി ലഭിക്കും. ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ പാന്‍ കാര്‍ഡ് ആക്ടീവാണോ എന്നറിയാം.

എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ അക്‌നോളഡ്ജ്‌മെന്റ് സ്ലിപിന്റെ പ്രിന്റ് ഒട്ട് എടുക്കണം. ഇതിന്‍ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും നിലവിലുള്ള പാന്‍ കാര്‍ഡും ഐഡന്റിന്റി പ്രൂഫും വിലാസവും ജനനത്തീയതിയും സഹിതം NSDL e-Governance Infrastructure Limited, 5th floor, Mantri Sterling, Plot No. 341, Survey No. 997/8, Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk, Pune - 411016 എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക.

അടുത്ത പേജില്‍ Request For New PAN Card Or/And Changes Or Correction in PAN Data എന്ന ഓപ്ഷന്‍ കാണാം. ഇകില്‍ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ തിരുത്തുക. തെറ്റു കൂടാതെയാണ് തിരുത്തല്‍ നടത്തുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. എല്ലാം തിരുത്തിയതിനു ശേഷം submti ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

പാൻ കാർഡിലെ തെറ്റു തിരുത്താൻ എൻഎസ്ഡിഎല്ലിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനു ശേഷം online application for changes or correction in PAN data എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

English summary

These 7 steps will help you rectify the errors in PAN