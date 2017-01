Subscribe to Oneindia Malayalam

ദില്ലി: 2016ല്‍ ലോകത്താകമാനം 122 മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. Federation of Journalists (IFJ) ന്റെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ 93 പേരെ നേരിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ മൂലവും അപകടങ്ങള്‍ മൂലവും മറ്റും മരിച്ചവരാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 8:39 [IST]

English summary

122 journalists including five in India killed globally in 2016