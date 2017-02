ചെന്നൈ: കലങ്ങിമറിയുന്ന തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ശശികലയും പനീര്‍സെല്‍വവും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടരുന്നു. ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ പനീര്‍സെല്‍വത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച പാര്‍ട്ടിയിലെ മുതിര്‍ന്ന അംഗമായ ഇ മധുസൂദനനെ ശശികല പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കി. എഐഎഡിഎംകെയുടെ പ്രസീഡിയം ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും, പാര്‍ട്ടി പ്രാഥമികാംഗത്വത്തില്‍ നിന്നും മധുസൂദനനെ പുറത്താക്കിയതാണ് അറിയിച്ചത്.

വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇ മധുസൂദനനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി എഐഎഡിഎംകെയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ അറിയിപ്പ് വന്നത്. മധുസൂദനന് പകരം കെഎ ചെങ്കോട്ടയ്യനെയാണ് പ്രസീഡിയം ചെയര്‍മാനായി നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ തന്നെ പുറത്താക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും അധികാരമില്ലെന്നും, ശശികല പാര്‍ട്ടിയുടെ താല്‍ക്കാലിക ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി മാത്രമാണെന്നും മധുസൂദനന്‍ പ്രതിരിച്ചു. ഇതിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

