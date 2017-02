ഇന്ത്യയെ നേരിടാന്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ സൈന്യം ശക്തമാണെന്ന് ചൈനീസ് വിദഗ്ധന്‍

Subscribe to Oneindia Malayalam

അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മി മേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്ത് പാക്കിസ്ഥാനെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എളുപ്പം സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് Centre for Asia-Pacific Studies at Shanghai Institutes for International Studise ഡയറക്ടര്‍ സാവോ ഗാങ്‌ചെങ് പാക്കിസ്ഥാന്‍ സൈനിക ശക്തിയെ പുകഴ്ത്തിയത്.

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 8:42 [IST]

English summary

Chinese expert says Pakistan military strong enough to defend itself against India