By: Rajesh

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്‌സ് പുസ്തകത്തില്‍ സ്ത്രീകളുടെ മികച്ച ശരീരഅളവ് 36-24-36 ആണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് മറ്റുസ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെന്നാണ് പരാതി. അതേസമയം, പുസ്തകം സിബിഎസ്ഇ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. ഡോ. വികെ ശര്‍മയുടെ Health and Physical Education എന്ന പുസ്തകം ദില്ലിയിലെ ന്യൂ സരസ്വതി ഹൗസ് ആണ് പുറത്തിറക്കിയത്.

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 9:06 [IST]

English summary

Delhi police book publisher for indecent depiction of women on CBSE’s complaint