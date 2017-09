ആർഎസ്എസിനെതിരെ എഴുതിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഗൗരി ജീവിച്ചേനെ, എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ് ബിജെപി എംഎൽഎ

'Gauri Lankesh would have been alive if she hadn't written against RSS'

ബെംഗളൂരു: മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നില്‍ സംഘപരിവാര്‍ ശക്തികളാണെന്നും അല്ലെന്നുമുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ തുടരുന്നതിനിടെ ഗൗരിയുടെ മരണത്തിനു പിന്നില്‍ സംഘപരിവാര്‍ തന്നെയാകാമെന്ന പരോക്ഷ സൂചന നല്‍കി ബിജെപി എംഎല്‍എ. ശൃഗേരി എംഎല്‍എ ഡിഎന്‍ ജീവന്‍ രാജാണ് ആര്‍എസ്എസിനെതിരെ എഴുതിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഗൗരി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരുന്നേനെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ചലോ മംഗളൂരു റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജീവന്‍ രാജ്.

ആരുടെയൊക്കെയോ താത്പര്യ പ്രകാരം എഴുതിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഗൗരി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരുന്നേനെ എന്നാണ് ജീവന്‍രാജ് പറഞ്ഞ വെച്ചത്. എഴുത്തുകള്‍ പലതും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്ന്. ജീവന്‍രാജിന്റെ പ്രസ്താവന പുതിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.