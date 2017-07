ഗാസിയാബാദ്: സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി തട്ടിയെടുത്തെന്ന കേസില്‍ മുന്‍ കേണലും ജെറ്റ് എയവേയ്‌സ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറുമായ അവനീത് സിങ് ബേദി അറസ്റ്റില്‍. ഗാസിയാബാദ് പോലീസ് ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഗാസിയാബാദ് മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയതുപ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ്.

ദില്ലി പഞ്ചശീല്‍ പാര്‍ക്കിലെ താമസസ്ഥലത്തുനിന്നാണ് ബേദിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. കേണലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. നാല്‍പതു വര്‍ഷത്തോളം പട്ടാളത്തില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇദ്ദേഹമിപ്പോള്‍ ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സില്‍ സെക്യൂരിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. അറസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

Jet Airways Vice President(Security) Col. Avneet Singh Bedi arrested by Sahibabad Police on charges of grabbing municipal corporation land pic.twitter.com/gZb5SaW8hT