ദില്ലി: രാജ്യത്തെ പാചകവാതക സബ്സിഡി പൂര്‍ണ്ണമായി നിര്‍ത്തലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള സബ്സിഡി തുടരുമെന്നും കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍. നിര്‍ത്തലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അനര്‍ഹര്‍ക്കുള്ള സബ്സിഡിയാണെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും പാര്‍ലമെന്‍റിലാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതോടെ സഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷം പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് നോട്ടീസും നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടില്‍ അയവ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

‌2018 മാര്‍ച്ചോടെ സബ്‌സിഡി ഇല്ലാതാകുമെന്നും അതുവരെ ഓരോ മാസവും സിലിണ്ടറിന് നാല് രൂപ വര്‍ധിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ ആണ് ലോക്‌സഭയെ അറിയിച്ചത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് എണ്ണ കമ്പനികള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയെന്നും സബ്‌സിഡിയുള്ള പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന് ഓരോ മാസവും രണ്ട് രൂപ വച്ച് വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നേരത്തെ എണ്ണ കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇപ്പോള്‍ ഇരട്ടി വില വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണ് നല്‍കിയ നിര്‍ദേശം.

ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ കമ്പനികളോടാണ് വില വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. ഇപ്പോള്‍ രണ്ട് രൂപ എന്നത് നാല് രൂപയാക്കി വര്‍ധിപ്പിച്ചു. സബ്സിഡി ഒഴിവാക്കാന്‍ നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്രം ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ആശങ്കയേകുന്ന തീരുമാനമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്‍റെതെന്ന് വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നിരുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിന് 12 സിലിണ്ടറുകളെന്ന തോതിലായിരുന്നു ഗ്യാസ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂണില്‍ 419 രൂപയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ സബ്സിഡിയില്‍ 477 രൂപയ്ക്കാണ് നല്‍കുന്നത്.