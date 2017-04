കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, 149 കോടിയുടെ ബിൽ !!!

മുംബൈ: ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് ഒലെ കാറില്‍ യാത്ര ചെയ്ത സുശീല്‍ നര്‍സിന്‍ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. 1300 മീറ്റര്‍ യാത്ര ചെയ്തതിന് സുശീലിന് ലഭിച്ച ബില്‍ എത്രയെന്നോ, 149 കോടി രൂപ. ബില്‍ കണ്ട് സുശീല്‍ ശരിയ്ക്കും ഞെട്ടി, ഏപ്രിള്‍ ഫൂളാക്കുകയാണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. എന്നാല്‍ പിന്നീടാണ് സംഗതി അത്ര പന്തിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലായത്.

ഫോണ്‍ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു ശൃംഖല വഴിയാണ് ഒലെ കാറുകളില്‍ ബില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഇതില്‍ സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും പിഴവ് ആകാം ഇത്ര വലിയ തുക വരാന്‍ കാരണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നത്.

സുശീലിന്റെ പരാതി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട ഒലെ അധികൃതര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടു. സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നം കൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ തുകയുടെ ബില്ല് അടിച്ച വന്നതെന്നും 130 രൂപ മാത്രമാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ ബില്‍ ആയതെന്നും ഒലെ അറിയിച്ചു.

For a ride that didn't come to location specified, driver did not takeppen the door, I'm charged and how! Jai ho @Olacabs. Riding Uber now pic.twitter.com/SIOAFzs77g