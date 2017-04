മുംബൈ: ജെററ് എയര്‍വെയ്‌സ് പൈലറ്റ് സഹയാത്രികനായ ഇന്ത്യക്കാരനോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നാരോപിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ് രംഗത്ത്. തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് ഹര്‍ഭജന്‍ പൈലറ്റിന്റെ മോശം പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ജെറ്റ് എയര്‍വേസ് പൈലറ്റായ ബെര്‍ണാര്‍ഡ് ഹോയെസ്ലിനെതിരെയാണ് ഹര്‍ഭജന്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാരനായ യാത്രക്കാരനെ വംശീയമായി പൈലറ്റ് അധിക്ഷേപിച്ചെന്നാണ് ഹര്‍ഭജന്‍ പറയുന്നത്. വൃത്തികെട്ട ഇന്ത്യക്കാരാ എന്റെ ഫ്‌ലൈറ്റില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ എന്നാണ് പൈലറ്റ് ആക്രോശിച്ചതെന്നാണ് ഹര്‍ഭജന്‍ പറയുന്നത്.

ഇന്ത്യക്കാരനെ അധിക്ഷേപിച്ചതിന് പുറമെ ഇയാള്‍ ഒരു സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ചതായും ശരീരിക വൈകല്യമുള്ള മറ്റൊരാളെ ആക്ഷേപിച്ചതായും ഹര്‍ഭജന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് അങ്ങേയറ്റം മോശമാണെന്നും നാണക്കേടാണെന്നും ഹര്‍ഭജന്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

So called this Bernd Hoesslin a pilot with @jetairways called my fellow indian(u bloody indian get out of my flight)while he is earning here — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 26, 2017

Not only was he racist but physically assaulted a lady and abused a physically challenged man..absolutely disgraceful &shame on @jetairways — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 26, 2017

ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി വേണമെന്നാണ് ഹര്‍ഭജന്‍ പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും ഒരുക്കലും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാനാവില്ലെന്നും ഹര്‍ഭജന്‍ പറയുന്നു. ഇത്തരം മനോഭാവങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നില്‍ക്കണമെന്നും ഹര്‍ഭജന്‍.