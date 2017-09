ദില്ലി:തിരക്കായ ജീവിതത്തില്‍ വിട നല്‍കി ജീവിതം കുറച്ചു കൂടി രസകരമാക്കാമുള്ള തിരക്കിലാണ് മുന്‍ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖര്‍ജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്തന്‍ സെല്‍ഫിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ച വിഷയം.സെല്‍ഫിയെടുക്കാന്‍ പഠിച്ചതിന്റെ ത്രില്ലിലാണ് അദ്ദേഹമിപ്പോള്‍.സെല്‍ഫി പകര്‍ത്താന്‍ പഠിച്ചതിന്റെ ത്രില്ലിലാണ് പ്രണബ് മുഖര്‍ജി. സെല്‍ഫിയെടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, പഠിപ്പിച്ച ആളെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക കൂടി ചെയ്തു നമ്‌നുടെ മുന്‍ രാഷ്ട്രപതി.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ സെല്‍ഫി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.പ്രണബ് മുഖര്‍ജിയും ഹംസ സെയ്ഫ് എന്ന മിടുക്കന്റെ ചിത്രമാണ അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. 'കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷം നല്‍കുന്ന കാര്യമാണ്.സെല്‍ഫി എങ്ങനെ പകര്‍ത്തണമെന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഹംസ സെയ്ഫിയെന്ന കുട്ടി സന്ദര്‍ശകനെ പരിചയപ്പെടൂ' എന്ന കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് പ്രണബ് ചിത്രം ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കുട്ടിയും പ്രണബ് മുഖര്‍ജിയുടേയും സെല്‍ഫി ട്വിറ്ററില്‍ ഫോളോവേഴ്‌സ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ തുടരാന്‍ സാധിക്കട്ടെ എന്ന ആശംസയ്ക്കൊപ്പം നാലായിരത്തോളം ലൈക്കുകളുമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.

It is always a pleasure to meet children.

Seen here with young visitor Hamza Saifi who taught me how to take a #selfie#CitizenMukherjee pic.twitter.com/GPQ4mvpPdj