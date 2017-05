ദില്ലി: യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കണ്ണൂരില്‍ പരസ്യമായി മാടിനെ അറുത്ത സംഭവത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍ അപലപിച്ചു. കേരളത്തില്‍ നടന്നത് കിരാതവും അംഗീകരിക്കാനാകാത്ത സംഭവുമാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചത്.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്കെതിരെ കണ്ണൂരില്‍ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് മാടിനെ അറുത്ത് നാട്ടുകാര്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്തത്. സംഭവത്തില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍കേഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

What happened in Kerala yesterday is thoughtless,barbaric& completely unacceptable to me &the Congress Party.I strongly condemn the incident