ഭോപ്പാല്‍: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയാറിലുള്ള ബിഎസ്എഫ് അക്കാദമി സന്ദര്‍ശിച്ചു. അക്കാദമിയില്‍ നിന്നും പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ബിഎസ്എഫ് അസ്സിസ്റ്റന്റ് കമാന്റര്‍മാരുടെ പരേഡില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഭോപ്പാലിലെത്തിയത്. സീനിയര്‍ ഓഫീസറില്‍ നിന്ന് സന്ദീപ് മിശ്രയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ രാജ് നാഥ് സിംഗ് തന്റെ ഔദ്യോഗിക കടമകളെല്ലാം മാറ്റി വച്ച് കാഴ്ച്ച വൈകല്യമുള്ള സന്ദീപ് മിശ്രയെ കാണാനെത്തുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദര്‍ശനം.

ബിഎസ്എഫ് തെക്കന്‍പൂരിലെ അസ്സിസ്റ്റന്റ് കമാന്ററായ സന്ദീപ് മിശ്രയ്ക്ക് 2000 ല്‍ ആസാമിലെ ടിന്‍സുകിയ ജില്ലയില്‍ നടന്ന തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തില്‍ കാഴ്ച്ച നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. സന്ദീപ് മിശ്രയെ സന്ദര്‍ശിച്ചതില്‍ സന്തോഷം അറിയിത്ത രാജ്നാഥ് സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോയും ട്വീറ്റില്‍ പങ്കുവെച്ചു.

It is their love for the country which binds Sandip and Indrakshi together. It was a delight to have Lunch at their house in Tekanpur. pic.twitter.com/YAgxidKcqo