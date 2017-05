'അരുന്ധതി റോയിയെ ജിപ്പിന് മുന്നിൽ കെട്ടിയിടുന്നതാണ് നല്ലത്' പരേഷ് റാവൽ എംപിയുടെ ട്വീറ്റ് വിവാദത്തിൽ

ദില്ലി: എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയിയ്‌ക്കെതിരെ വിവാദ പരാമര്‍ശവുമായി ബിജെപി എംപിയും ബോളിവുഡ് നടനുമായി പരേഷ് റാവല്‍. കശ്മീരില്‍ സൈനികര്‍ക്ക് എതിരായ കല്ലേറ് തടയാന്‍ അരുന്ധതി റോയിയെ ജീപ്പിന് മുന്നില്‍ കെട്ടിയിടുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് പരേഷ് പറഞ്ഞത്. അരുന്ധതിയ്ക്ക് എതിരെ ഇത്തരം ഒരു പരാമര്‍ശം നടത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

പരേഷിന്റെ ട്വീറ്റിനെതിരെ പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തക സാഗരിക ഘോഷ് രംഗത്തെത്തി. താങ്കളെങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു ജനപ്രതിനിധി ആവുകയെന്നാണ് സാഗരികയുടെ ചോദ്യം. അരുന്ധതി തയ്യാറല്ലെങ്കില്‍ സാഗരികയെ ജീപ്പിന് മുകളില്‍ കെട്ടിയിടാവുന്നതാണ് എന്നാണ് ചിലര്‍ ഇതിന് മറുപടി നല്‍കിയത്.

Instead of tying stone pelter on the army jeep tie Arundhati Roy !