ഉത്തർപ്രദേശിൽ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി; 10 മരണം , 150ലധികം പേർക്ക് പരിക്ക്, മരണ സംഖ്യ ഉയരാൻ സാധ്യത

മുസാഫർ നഗർ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസഫർ നഗറിൽ തീവണ്ടി പാളം തെറ്റി. പുരി-ഹരിദ്വാർ കലിംഗ ഉദ്ഗാൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ ആറ് ബോഗികളാണ് പാളം തെറ്റിയത്. പത്ത് പേർ മരിച്ചെന്ന് റെയിൽവെ വക്താവ് അറിയിച്ചു. 150 ഓളം പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റി. അപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞവർക്ക് 3.5 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് റെയിൽവെ മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു പറഞ്ഞു. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റവർക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ വീതവും നിസാര രിക്കുള്ളവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചായിരം രൂപ വീതവും ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

10 killed, 30-40 seriously injured, 30 ambulances have reached the spot: Anand Kumar, ADG Law and Order on #Muzaffarnagar train derailment, pic.twitter.com/uNLpO25DSS