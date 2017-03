ആഗ്രയില്‍ ഇരട്ട സ്ഫാടനം; പിന്നില്‍ ഐസിസ് !!

ദില്ലി: ആഗ്രയില്‍ ഇരട്ട സ്‌ഫോടനം. ആഗ്രയിലെ കന്റോണ്‍മെന്റ് റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന് സമീപത്താണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്.

ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന. ഒരു സ്‌ഫോടനം റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന് സമീപത്തും രണ്ടാമത്തേത് സമീപത്തെ വീട്ടിലുമാണുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ റെയില്‍വേ ട്രാക്കിന് സമീപത്തുനിന്ന് ഭീഷണിക്കത്ത് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് സുരക്ഷയും ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഐസിസ് താജ്മഹല്‍ ആക്രമിക്കുമെന്ന സൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് താജ്മഹലിന്റെ സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ആഗ്ര റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് ഇരട്ടസ്‌ഫോടനങ്ങളുണ്ടാവുന്നത്.

ഐസിസ് താജ്മഹല്‍ ആക്രമിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി സൂചന നല്‍കുന്ന പോസ്റ്റര്‍ അഹ്വാല്‍ ഉമ്മത് എന്ന മീഡിയാ സെന്ററാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. താജ്മഹലിന് നേര്‍ക്ക് നീങ്ങുന്ന വാനിന്റെ ചിത്രവും പോസ്റ്ററില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Blasts in Agra — Twin blast near Agra Cantonment Railway Station pic.twitter.com/wkjEjisIOS

Two blasts near Agra-Cantt railway station, more details awaited https://t.co/JQJlKYWHWM pic.twitter.com/gH5f1T0sVk