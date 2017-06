ഇന്ത്യയുടെ മത്സരം കാണാന്‍ ഇനിയുമെത്തുമെന്ന് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി വിജയ് മല്യ

ദില്ലി: ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ ഇനിയുമെത്തുമെന്ന് വിവാദ വ്യവസായി വിജയ് മല്യ. ഞായറാഴ്ച ബെര്‍മ്മിങ്ഹാമില്‍ വെച്ചു നടന്ന ഇന്ത്യ- പാകിസ്താന്‍ ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി മത്സരം കാണാന്‍ വിജയ് മല്യ എത്തിയത് മാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ വാര്‍ത്തയായാരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സെന്‍സേഷണല്‍ വാര്‍ത്ത നല്‍കുന്ന മാധ്യമങ്ങളേയും മല്യ വിമര്‍ശിച്ചു. മല്യയുടെ പുതിയ ട്വീറ്റിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. താന്‍ കളി കാണാനെത്തിയ വാര്‍ത്ത മാധ്യമങ്ങള്‍ വലിയ വാര്‍ത്തയാക്കിയതാണ് മല്യയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചത്. താന്‍ ഇനിയും കളി കാണാനെത്തുമെന്നും ഇന്ത്യയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും മല്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പാകിസ്താനെ തോല്‍പിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ കോലിയെ മല്യ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു

എഡ്ഗ്ബാസ്റ്റണ്‍ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വെള്ള കോട്ടുമിട്ട് കളി കാണുന്ന മല്യയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തിനു പുറത്ത് മല്യയുടെ ഫോണില്‍ നോക്കി നില്‍ക്കുന്ന സുനില്‍ ഗവാസ്‌കറിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

Wide sensational media coverage on my attendance at the IND v PAK match at Edgbaston. I intend to attend all games to cheer the India team.