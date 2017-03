ദില്ലി: ബീഹാറിലും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലുമെല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പിയടി വ്യാപകമാണെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നതാണ്. പരീക്ഷയ്ക്കിടെ പുറത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍ പേപ്പറുകളില്‍ കുറിച്ചു നല്‍കുന്നതും, മൊബൈല്‍ ഫോണിലുടെയുള്ള കോപ്പിയടിയുമെല്ലാം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിത്യസംഭവവുമാണ്.

പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിക്ക് താന്‍ പഠിക്കുന്ന കോഴ്‌സ് ഏതാണെന്നു പോലും അറിയില്ലെന്ന സംഭവവും ബീഹാറിലാണുണ്ടായത്. എന്നാല്‍ ഈ കോപ്പിയടികളെയെല്ലാം വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള കൂട്ടകോപ്പിയടിയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. എഎന്‍ഐയാണ് ഈ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

#WATCH: Students in Jhajjar appearing for Haryana 10th board exams helped by friends who passed on chits through windows for cheating pic.twitter.com/lOVeqF2p2K