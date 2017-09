പോര്‍ട്ട് ബ്ലെയര്‍: ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ ദ്വീപുകളില്‍ ഭൂചലനം. ആളപായമുണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 5.4 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സ് ജിയോളജിക്കല്‍ സര്‍വ്വേ(USGS) റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ ദ്വീപുകളുടെ തലസ്ഥാനമായ പോര്‍ട്ട് ബ്ലെയറിലാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. 86.8 കിലോമീറ്റര്‍ തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ആഗസ്റ്റ് 10 നും സമാനമായ ഭൂചലനം ആന്‍ഡമാന്‍ ദ്വീപുകളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Earthquake of magnitude 5.2 struck Andaman Islands. No loss of life/injuries or property reported