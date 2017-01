പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനമേറ്റതിന് പിറകെ ട്രംപിന് വെടിയേറ്റു..!! ബിബിസി വാർത്തയിൽ ഞെട്ടിത്തരിച്ച് ലോകം..!!

വാഷിംഗ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡണ്ടായി സ്ഥാനമേറ്റയുടന്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് വെടിയേറ്റുവെന്ന് ബിബിസിയുടെ ട്വീറ്റ്. ബിബിസി നോര്‍ത്താംപ്ടണിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലാണ് ബ്രേക്കിംഗ് വ്യാജ ബ്രേക്കിംഗ് വാര്‍ത്ത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡണ്ടിന് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പില്‍ കൈക്ക് പരുക്കേറ്റു എന്നായിരുന്നു വാര്‍ത്ത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

എന്നാല്‍ വെടിവെപ്പിന്റെ വാര്‍ത്ത വ്യാജമാണെന്നും തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നുമാണ് ബിബിസി നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം. സംഭവത്തില്‍ ബിബിസി നോര്‍ത്താംപ്ടണ്‍ മാപ്പ് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വ്യാജവാര്‍ത്ത ഉടന്‍ തന്നെ ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിബിസി പോലൊരു ആഗോള മാധ്യമത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യാജവാര്‍ത്ത വന്നത് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ബിബിസി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Apologies to anyone who saw an unusual Tweet from our account this morning. We do appear to have been hacked and we are looking into how. MR