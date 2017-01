ലണ്ടന്‍: മുസ്ലിം പള്ളിയില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന ചിത്രം ട്വിറ്ററിലിട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ബോക്‌സിംഗ് താരത്തിന് പണികിട്ടി. ബ്രിട്ടനിലെ പ്രശസ്ത ബോക്‌സിംഗ് താരം ആന്റണി ജോഷ്വയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇസ്ലാമോഫോബിയ ബാധിച്ച മതവാദികളുടെ കൂട്ടായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അറേബ്യന്‍ ഐക്യനാടുകളിലെ ഒരു പള്ളിയില്‍ ആന്റണി ജോഷ്വയും സുഹൃത്തുക്കളും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന ചിത്രം ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെ മതവാദികളുടെ ആക്രമണവും തുടങ്ങി. പതിനായിരക്കണക്കിന് കമന്റുകളാണ് ജോഷ്വയുടെ ചിത്രത്തിന് താഴെ വന്നു നിറഞ്ഞത്.

അന്തര്‍ദേശീയ ബോക്‌സിംഗ് ഫെഡറേഷന്‍ ഹെവിവെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യനാണ് ജോഷ്വ. 2012ല്‍ ലണ്ടനില്‍ നടന്ന ഒളിംമ്പിക്‌സ് മത്സരത്തില്‍ സ്വര്‍ണ മെഡല്‍ ജേതാവ് കൂടിയാണ്. കഠിനാധ്വാനത്തിനും ഭാഗ്യത്തിനും കഴിവിനുമൊപ്പം പ്രാര്‍ത്ഥനയും വേണമെന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് ജോഷ്വ ചിത്രം പോസറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Besides luck, hard work & talent.. Prayer is a solid foundation. It was nice to join my brother as he led through afternoon prayer (asr) 🙏🏾 pic.twitter.com/KJ4f2lu3mP