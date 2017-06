ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജനങ്ങളെ ബന്ധിയാക്കി!! നീക്കം സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ, പിന്നിൽ ഭീകരർ!!

മെൽബൺ: ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിൽ ജനങ്ങളെ ബന്ധികളാക്കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. മെല്‍ബൺ നഗരത്തിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് കോപ്ലംക്സില്‍ ബന്ധികളാക്കിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതോടെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിവരികയാണ്. മെല്‍ബണിൽ തിങ്കളാഴ്ച സ്ഫോടനം ഉണ്ടായെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെത്തുടർന്നാണ് ഈ സംഭവം. ബേ സ്ട്രീറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് കോംപ്ലക്സ് വളഞ്ഞ പോലീസ് വ്യാപകമായി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്.

അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റിനുള്ളിൽ വെടിയൊച്ച കേട്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെത്തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് ഒരാളുടെ മൃതദേഹം അപ്പാർട്ട്മെന്‍റിനുള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. പ്രാദേശിക സമയം വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കായിരുന്നു സംഭവമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

അപ്പാർട്ട്മെൻറുകളിൽ ഒന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അക്രമിയെ കണ്ടെത്തി പിടികൂടുന്നതിനായി വിക്ടോറിയ പോലീസിൻറെ പ്രത്യേക സംഘങ്ങള്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയതായി വിക്ടോറിയ പോലീസ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തോടെ പ്രദേശത്തെ ഗതാഗതം നിര്‍ത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക സമയം ആറ് മണിയോടെ വെടിയൊച്ച കേട്ടതായി കാൽനടയാത്രക്കാരെ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

.@AhronYoung: thirty or forty rounds of gunfire have been heard at the scene of a hostage situation in Melbourne. https://t.co/k2zNgNSeGF pic.twitter.com/R3teCDJcbp — Sky News Australia (@SkyNewsAust) June 5, 2017

.@AhronYoung: police at the scene say there is a hostage situation at a serviced apartment in Brighton, Melbourne :https://t.co/k2zNgNSeGF pic.twitter.com/b6thH56yOW — Sky News Australia (@SkyNewsAust) June 5, 2017