മോസ്‌കോ: ഇന്ത്യയും റഷ്യയും അഞ്ചു കരാറുകളില്‍ ഒപ്പുവെച്ചു.

#WATCH Live from Russia: PM Modi and Russian Pres Vladmir Putin issue joint statement in St.Petersburg https://t.co/rBIQ0N6rzg