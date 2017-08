ദില്ലി: ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വിക്കിലീക്ക്‌സ് വീണ്ടും. അമേരിക്കന്‍ ചാരസംഘടനയായ സിഐഎ ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തി എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആധാര്‍ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്ത യു.എസിലെ ക്രോസ് മാച്ച് ടെക്നോളജീസിലൂടെ സി.ഐ.എ സൈബര്‍ ചാര പ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയതായി വിക്കിലീക്സ് വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.എന്നാല്‍ യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ അധികൃതര്‍ ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഐഡി കാര്‍ഡ് ഡാറ്റ ബേസ് ആയ ആധാര്‍ സിഐഎ ചോര്‍ത്തിയതായി വിക്കീലീക്ക്‌സ് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ അധികൃതര്‍ വാര്‍ത്ത നിഷേധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

