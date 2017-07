കോഴിയുടെ വില കുറയ്ക്കാൻ മന്ത്രി ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല; പക്ഷേ, അപേക്ഷിച്ചു, അത് തെറ്റോ?

കൊച്ചി: കോഴിക്ക് 87 രൂപയാക്കാൻ ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ‌. കോഴിവില നിയന്ത്രണത്തിനെതിരെ കോഴി കര്‍ഷകരുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും ചില സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെയും ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കവെയായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. കോഴിയുടെ വില കുറയ്ക്കാന്‍ കര്‍ഷകരോട് അപേക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ജിഎസ്ടിയുടെ ഗുണം ജനങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും ആവശ്യം ഉത്തരവാക്കി ഇറക്കിയിട്ടില്ലെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ നിലപാടറിയിച്ചു. ജിഎസ്ടി പ്രപയോഗത്തില്‍ വന്നിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് കോഴികള്‍ക്കും കോഴിയിറച്ചിക്കും വില കുറയാതിരിക്കുകയും പലരും തോന്നുത്തതുപോലെ വിലയീടാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലുമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വില നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാടടുത്തത്.

അവശ്യവസ്തു നിമയത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ കോഴി വരില്ലെന്നും ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു. ഹര്‍ജി വിധി പറയാനായ് മാറ്റിവെച്ചു. വ്യാപാരികളുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ വില ഉയര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് കോഴിവില നിയന്ത്രണത്തിനെതിരെ കോഴി കര്‍ഷകരും വ്യാപാരികളും ചില സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.

Paultry Stalls In Calicut Rate Chicken As Per Government Order