ദിലീപ് പുറംലോകം കാണില്ല...! ഹൈക്കോടതിയിൽ കനത്ത തിരിച്ചടി... മുന്നിലെ അവസാന വാതിലും അടഞ്ഞു...

High Court Denied Bail For Dileep; These Are The Reasons | Oneindia Malayalam

കൊച്ചി: പ്രമുഖ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ആക്രമിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ കേസിൽ നടൻ ദിലീപ് സമർപ്പിച്ച പുതിയ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർണായക വിധി. ദിലീപിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം അങ്കമാലി കോടതിയും പിന്നീട് ഹൈക്കോടതിയും നേരത്തെ ദിലീപിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ദിലീപിനെതിരെ കടുത്ത പരാമര്‍ശങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ജാമ്യഹര്‍ജി കോടതികള്‍ നേരത്തെ തള്ളിയത്. പുതിയ വാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പുതിയ ജാമ്യഹര്‍ജിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ണായക വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. 50 ദിവസമായി അഴിയെണ്ണുകയാണ് ദിലീപ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ദിലീപിന്റെ നീക്കങ്ങള്‍ എന്തായിരിക്കുമെന്ന ആകാംഷയിലാണ് സിനിമാ ലോകവും കേരളവും.

പെൺസുന്നത്തിന്റെ ഇര... തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്..! ഒരു മുസ്ലീം പെൺകുട്ടിയുടെ നടുക്കുന്ന തുറന്ന് പറച്ചിൽ