കണ്ണൂര്‍: രണ്ട് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ധര്‍മ്മടത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ അണ്ടല്ലൂര്‍ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ മകള്‍ വിസ്മയയുടെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നു. എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായ വിസ്മയ ഹിന്ദിയിലെഴുതിയ പ്ലക്കാര്‍ഡുകള്‍ സഹിതമാണ് വീഡിയോയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഇരയാണ് തന്റെ അച്ഛന്‍ സന്തോഷ് കുമാറെന്നും, അവര്‍ കൊന്നത് തന്റെ അച്ഛനെ മാത്രമല്ല, തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വപ്‌നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമായിരുന്നെന്നും വീഡിയോയിലൂടെ വിസ്മയ പറയുന്നുണ്ട്. പ്ലക്കാര്‍ഡുകളിലൂടെയാണ് വിസ്മയ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്ന കണ്ണു നിറയിക്കുന്ന രണ്ട് മിനിറ്റോളം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഈ വീഡിയോ മാര്‍ച്ച് എട്ടിനാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

