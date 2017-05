By: Anamika

Subscribe to Oneindia Malayalam

ഇതാണൂ അസഹിഷ്ണുത - വിമർശങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ ലൈൻ ഇതാണു- എന്നാൽ ജനനായകാ കേട്ടുകൊൾക അവസരങൾ കുറഞ്ഞതല്ല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സത്യം പറയാൻ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത്‌ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിലാണു എനിക്കിപ്പൊ ഹരം- ഇടുങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളില്ലാത്ത കാലയേയും സാഹിത്യത്തേയും സംഗീതത്തേയും സ്നേഹിക്കുന്ന , സമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ട്‌ -അവരുള്ളിടത്തോളം മനുഷ്യനോടും രാഷ്ട്രത്തോടും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവനായി ഞാൻ തുടരും മനുഷ്യസ്നേഹവും രാഷ്ട്രസ്നേഹവും ഇല്ലാത്തവർ എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്നില്ല ഇനി "ജനനായ"ന്റെ അറിവിലേക്കായി; ഞാൻ അഭിനയിച്ച്‌ കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പൂർത്തിയസ്യതുമായ സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റ്‌ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു വായിച്ച്‌ പഠിക്ക്‌: സ്റ്ററീറ്റ്‌‌ ലൈറ്റ്‌ ചക്കരമാവിൻ കൊമ്പത്ത്‌ ബഷീറിന്റെ പ്രേമലേഖനം മെല്ലെ ഗോൾഡ്‌ കോയിൻസ്‌ കിണർ ക്ലിന്റ്‌ ഒബതാം വളവിനപ്പുറം അങ്കിൾ പാതി ക്വ്വീൻ ചിപ്പി ഗൂഡാലോചന ഒരു സിൽമാക്കാരൻ ചന്ദ്രഗിരി ഒരു ചെറുകാറ്റിൽ ഒരു പായ്‌കപ്പൽ ഉടലാഴം ഗ്രേറ്റ്‌ ഡാൻസർ ബലൂൺ ( തമിഴ്‌) മലർ മകൾ (തമിഴ്‌) ശിവ (തെലുങ്ക്‌) The Sound Story(English) തൽക്കാലം കഞ്ഞികുടിച്ച്‌ പോകാൻ ഇതൊക്കെമതി- എന്റെ കലാജീവിതത്തേയും എഴുത്തിനെയും പിന്തുണക്കുന്നവർ പറയട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പണിനിർത്താം- ദയവായി നിങ്ങൾ എനിക്ക്‌ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കരുത്‌ അത്‌ നിങ്ങൾ അസഹിഷ്ണുക്കൾക്ക്‌ ആപത്തായി മാറും- കാരണം സിനിമയിൽ അവസരം കുറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫുൾടൈം മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാവും ;നിങ്ങൾക്ക്‌ പണിയാകും -അതിനാൽ നിങ്ങൾ ദയവായി എനിക്ക്‌ സിനിമയിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരുവാൻ ശ്രമിക്കൂ ആരുടേയും കഞ്ഞികുടി മുട്ടിക്കാതിരിക്കൂ- #savekeralam

Story first published: Friday, May 26, 2017, 18:11 [IST]

English summary

Pinarayi fans abuses Joy Mathew and he replies in facebook