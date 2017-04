നോട്ട ചതിച്ചില്ല !!! നോട്ടയ്ക്ക് കുത്തിയവർ നാലായിരം മാത്രം, സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മികച്ചതോ...

എന്താണ് നോട്ട ?

NOTA- None Of The Above എന്നതാണ് നോട്ടയുടെ മുഴുവന്‍ രൂപം. വോട്ടര്‍ പട്ടികയിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ ആരേയും താല്‍പര്യം ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഈ ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുന്നത്. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ താല്‍പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകാന്‍ താല്‍പര്യം ഉണ്ട് എ്ന്നതാണ് നോട്ടയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.