'അമ്മ' പണ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പുരുഷ താരങ്ങളുടെ സംഘടന!! പരിഹാസവുമായി എൻഎസ് മാധവൻ!!

തിരുവനന്തപുരം: താരസംഘടനയായ അമ്മയെ പരിഹസിച്ച് എഴുത്തുകാരൻ എൻഎസ് മാധവൻ. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവവത്തിൽ അമ്മ സ്വീകരിച്ച നിലപാടികളെയാണ് മാധവൻ പരിഹസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററിലാണ് പരിഹാസം. പണത്തിനും പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് അമ്മയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അമ്മ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതി ഓരോ അക്ഷരത്തെയും വ്യാഖ്യാനിച്ചാണ് എൻഎസ് മാധവൻ പരിഹസിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മണി മാഡ് മെയ്ൽ ആക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അമ്മയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമ്മ പുരുഷതാരങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും സ്ത്രീ താരങ്ങൾക്കായി രണ്ടാനമ്മയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിക്കുന്നു.

കലാകാരന്മാർ ആർദ്ര ചിത്തരും പെട്ടെന്ന് വികാരമുണ്ടാകുന്നവരുമായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് ശേഷം മലയാള സിനിമയിൽ കതുഴി രൂപപ്പെട്ടതിൽ അതിശയിക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അമ്മ ഇരയെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്നും ദിലീപും സലിംകുമാറും ചേർന്ന് ഇരയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്നും അജുവര്‍ഗീസ് ഇരയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നും മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ മാധവൻ പറയുന്നു.

A - Association of

M - Money-mad

M - Male

A - Actors

Artists are seen as sensitive&compassionate. No wonder Mal films after AMMA are pits.