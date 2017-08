കൊളംബൊ: ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ശ്രീലങ്ക. കടലും, കരയും, പുരാണങ്ങള്‍ ഇഴചേര്‍ന്ന സംസ്‌കാരവും ഇവിടേക്ക് ലോകമെങ്ങുമുള്ള സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. ശ്രീലങ്കയില്‍ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയ്‌ക്കെത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ ടീമും ഒഴിവുവേളകളില്‍ സഞ്ചാരത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

രാമായണവുമായി അടുത്തുബന്ധമുള്ള സ്ഥലമാണ് ശ്രീലങ്ക. രാവണന്റെ രാജ്യമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഇവിടേക്കാണ് സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അശോകവനവും രാവണന്‍ കോട്ടയുമെല്ലാം സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഏറെ കൗതുകവും വിശ്വാസവുമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ടീം അംഗങ്ങള്‍ കുടുംബ സമേതമാണ് ഇവിടെയെത്തിയത്.

Indiateam arrived Ashok Vatika is theplacewhere Ravana kept theSitacaptive.Ashok Vatika is a garden in theSitaEliya inSriLanka @BCCI pic.twitter.com/3bd0rezspJ