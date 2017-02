ശ്രീശാന്തിനെ കളിക്കാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ചോപ്ര,തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ശ്രീശാന്തും;ട്വിറ്ററില്‍ 'യുദ്ധം'

ദില്ലി: മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ ആകാശ് ചോപ്രയും ശ്രീശാന്തും തമ്മില്‍ ട്വിറ്ററില്‍ വാക്‌പോര്. ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്രീശാന്തിനെതിരെ ചോപ്ര രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് പ്രശ്‌നം വഷളായത്. തുടര്‍ന്ന് ഈ വിഷയത്തെ ചൊല്ലി ഇരുവരും നിരന്തരം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ഗൗതം ഗംഭീര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ കളിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ചോപ്ര ആദ്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ ട്വീറ്റില്‍ കമന്റായി ഒരു ആരാധകന്‍ ശ്രീശാന്തിന് ഒരു തിരിച്ചുവരുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതോടെയാണ് വാക്‌പോരിന്റെ തുടക്കം. ശ്രീശാന്തിന് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാകില്ലെന്നായിരുന്നു ചോപ്രയുടെ മറുപടി. ഇതുകണ്ട് പ്രകോപിതനായ ശ്രീശാന്ത് മറ്റൊരു ട്വീറ്റിലൂടെ ചോപ്രയ്ക്ക് മറുപടി നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

Not two-faced. That's my opinion and I stand by it. Never told anyone anything else. I would have the same opinion for my own brother. https://t.co/gGSLqXbZui