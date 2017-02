ട്രോളാന്‍ വീരനായ സേവാഗിന് ആരാധകരുടെ പൊങ്കാല...കാഴ്ചപരിമിതരുടെ ക്രിക്കറ്റിനെ പരിഹസിച്ചെന്ന്...

ദില്ലി: കാഴ്ചപരിമിതരുടെ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത വിരേന്ദര്‍ സേവാഗിന് ആരാധകരുടെ വിമര്‍ശനം. അഭിനന്ദന ട്വീറ്റില്‍ Other Men In Blue എന്ന ഹാഷ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ആരാധകര്‍ക്ക് പിന്നാലെ കാഴ്ചപരിമിതരുടെ ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനും സേവാഗിന്റെ ട്വീറ്റിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി.

Congratulations to our #OtherMenInBlue on winning the T20 World Cup for the Blind. They have lit up smiles for a billion people. pic.twitter.com/sEZiz2mXxU