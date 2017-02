കൊച്ചി: കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരവിന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ശ്രീശാന്ത് ഒടുവില്‍ ബിസിസിഐ അനുമതിയില്ലാതെ കളിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. നാല് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ശ്രീശാന്ത് വീണ്ടും കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. ജില്ലാ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷന്‍ ലീഗ് മത്സരത്തില്‍ എറണാകുളം ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിനായാണ് ശ്രീശാന്ത് കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 19 ഞായറാഴ്ചയാണ് മത്സരം.

നാല് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും, കളിക്കുന്ന ദിവസത്തിനായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കാലം ബിസിസിഐയുടെ അനുമതിക്കായി കാത്തിരുന്നു കളിക്കാതിരുന്നത് വിഢിത്തമായിരുന്നെന്നും ശ്രീശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി. ആജീവനാന്ത വിലക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിസിഐയില്‍ നിന്ന് ഇതുവരെ ഒരു അറിയിപ്പും ലഭിച്ചിട്ടില്ല, തീഹാര്‍ ജയിലിലായിരുന്ന സമയത്ത് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ കത്ത് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ കത്തിന് 90 ദിവസത്തെ കാലാവധി മാത്രമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

@bcci @icc very happy to let u know that Iam playing my first league match after 4 years ..(19th of this month.)can't wait to play in whites