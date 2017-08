അരയിലെ തൂവാല, തന്നെ കുടുക്കിയ ആ തൂവാലയ്ക്കു പിന്നില്‍...ശ്രീശാന്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍!!

കൊച്ചി: ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ ക്രിക്കറ്ററും മലയാളി പേസറുമായ എസ് ശ്രീശാന്ത് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിവരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. താരത്തിന് ബിസിസിഐ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ഹൈക്കോടതി അടുത്തിടെ നീക്കിയിരുന്നു. ഒത്തുകളിയാരോപണത്തില്‍ കുടുങ്ങിയതാണ് ശ്രീയുടെ കരിയര്‍ തന്നെ ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തിയത്.

2013ലെ ഐപിഎല്ലിലായിരുന്നു സംഭവം. അന്ന് ശ്രീശാന്തിനെതിരേ പോലീസിന്റെ തുരുപ്പുചീട്ട് ഒരു തൂവാലയായിരുന്നു. വാതുവയ്പ്പുകാരുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് താരം ബൗളിങിനിടെ അരയില്‍ തൂവാല തിരുകിയതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. എന്നാല്‍ അതിനു പിന്നിലെ സത്യം ശ്രീ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്.

നിര്‍ണായകമായി തൂവാല ഐപിഎല്ലില്‍ കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബിനെതിരായ കളിക്കിടെ ബൗള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രീശാന്ത് അരയില്‍ തിരുകിയ തൂവാല പിന്നീട് പോലീസിന്റെ പ്രധാന തുറുപ്പുചീട്ടായിരുന്നു. അരയില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്കു കാണാവുന്ന വിധത്തില്‍ താരം തൂവാല തിരുകിയത് വാതുവയ്പുകാര്‍ക്ക് സൂചന നല്‍കാനാണെന്നും ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. 13 റണ്‍സ് വഴങ്ങി തൂവാല തിരുകി ശ്രീശാന്ത് എറിഞ്ഞ ഓവറില്‍ 13 റണ്‍സാണ് എതിര്‍ ടീമിനു ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ വാതുവയ്പുകാരില്‍ നിന്നും പണം വാങ്ങിയ ശേഷം താരം ഒത്തു കളിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ആരോപണമുയര്‍ന്നു. തൂവാല വയ്ക്കാന്‍ കാരണം അന്ന് അരയില്‍ തൂവാല തിരുകി താന്‍ ബൗള്‍ ചെയ്യാന്‍ കാരണമെന്താണെന്ന് വിസ്ഡണ്‍ ക്രിക്കറ്റിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ശ്രീ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മുന്‍ ഇതിഹാസ പേസര്‍ അലന്‍ ഡൊണാള്‍ഡിനെ അനുകരിച്ചാണ് അന്ന് തൂവാല തിരുകിയതെന്ന് ശ്രീ വെളിപ്പെടുത്തി. മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കരിയറില്‍ മോശം ഫോമില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താന്‍ ഇതു തന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.മുമ്പും ഇതുപോലെ താന്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പേസര്‍ വ്യക്തമാക്കി. വാതുവയ്പ്പുകാര്‍ക്ക് സൂചന നല്‍കാനല്ല നേരത്തേ ആരോപിക്കപ്പെട്ടതു പോലെ വാതുവയ്പുകാര്‍ക്കു സൂചന നല്‍കുന്നതിനല്ല താന്‍ അന്ന് അരയില്‍ തൂവാല തിരുകിയതെന്നും ശ്രീ പറഞ്ഞു. അനുവാദം വാങ്ങി ഓവറിനു മുമ്പ് അംപയര്‍ കുമാര്‍ ധര്‍മസേനയോട് അനുവാദം വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് അരയില്‍ തൂവാല തിരുകിയത്. സ്റ്റംപ് മൈക്രോഫോണിലെ ശബ്ദരേഖ പരിശോധിച്ചാല്‍ അതു വ്യക്തമാവുമെന്നും ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു. സിങ് ഓക്‌സൈഡ് പുരട്ടാറുണ്ട് കളിക്കളത്തില്‍ മുഖത്ത് താന്‍ സിങ് ഓക്‌സൈഡ് പുരട്ടാറുണ്ട്. അതിനും താന്‍ ഡൊണാള്‍ഡിനെ തന്നെയാണ് അനുകരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെയും അര്‍ഥം താന്‍ ഒത്തുകളിച്ചെന്നാണോയെന്നും താരം ചോദിച്ചു. പോലീസിനെ പരിഹസിച്ചു 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താന്‍ ഒത്തുകളിച്ചുവെന്ന പോലീസിന്റെ വാദത്തെ ശ്രീശാന്ത് പരിഹസിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലെ താരമായ ഒരാള്‍ 10 ലക്ഷത്തിനു വേണ്ടി ഒത്തുകളിക്കുമോയെന്നും താരം ചോദിച്ചു.

Sreesanth Reveals Why He Tucked In A Towel While Bowling In IPL 2013