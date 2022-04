. .

"മോദി ജി, സ്തംഭനാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. പവർ കട്ട് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ തകർക്കും, ഇത് കൂടുതൽ തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കും,"- രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. "വിദ്വേഷത്തിന്റെ ബുൾഡോസറുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുക, പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഓണാക്കുക," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഡൽഹിയിലെ അക്രമം ബാധിതമായ ജഹാംഗീർപുരിയിലും മധ്യപ്രദേശിലും കലാപത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി ബി ജെ പി ആരോപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെ ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശം.

"ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് 8 ദിവസത്തെ കൽക്കരി ശേഖരം മാത്രമാണ്. ബിജെപിയുടെ വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയം കാരണം തെരുവുകളിൽ കത്തുന്ന തീ വീടുകൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകില്ല," എന്നായിരുന്നു എ ഐ സി സി ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റിലൂടെ പ്രതികരിച്ചത്.

അതേസമയം ജഹാംഗീര്‍പുരിയിലെ പൊളിച്ചു മാറ്റല്‍ സി പി എം പിബി അംഗം ബൃന്ദ കാരാട്ടിന്‍റെ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്ന് തടഞ്ഞിരിന്നു. നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരാനുള്ള സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്നിട്ടും പൊളിക്കല്‍ തുടര്‍ന്നതോടെയായിരുന്നു ബൃന്ദ കാരാട്ടിന്‍റെ ഇടപെടല്‍.