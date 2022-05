'ടാസ്കുകൾ ഇത്ര മികവോടെ ചെയ്യുന്ന വേറേ ആരാണ് ബിഗ് ബോസിലുള്ളത്'; വൈറലായി സർക്കാസം കുറിപ്പ്

ആദ്യം എനിക്ക് ഡോക്ടർ റോബിനെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. എന്നാല് ഇപ്പൊ അത് മാറി. ഇദ്ദേഹം തന്നെ ബിഗ്ബോസ് ജയിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കൂടി പറയാം.

1) മലയാളവും മറ്റ് ഭാഷകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്. ഏത് ടാസ്ക് വന്നാലും അത് അവരുടെ മുൻപിൽ തെറ്റ് കൂടാതെ വായിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് ഡോക്ടറിന്. ബിഗ്ബോസിൻ്റെ മലയാളം വേർഷനിൽ ഇത്ര ഭംഗിയായി മലയാളം വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേറെ ആരും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മലയാളം മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷും നല്ലോണം കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. This is what we do, we will F#$#, i am her d@$@# തുടങ്ങിയ ഹോളിവുഡിൽ പോലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഡയലോഗുകൾ ആണ് അയാൾ അവർത്തന വിരസത ഇല്ലാതെ പറയുന്നത്.

2) ടാസ്കുകൾ വിജയിക്കാൻ ഉള്ള അപാര ശക്തി. ടാസ്കുകൾ ഇത്ര മികവോടെ ചെയ്യുന്ന വേറേ ആരെയും തൻ്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് റോബിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടശേഷം പ്രശസ്ത രസതന്ത്ര വിദഗ്ദൻ ഹൈസംബർഗ് തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പറഞ്ഞത്.

3) ദിൽഷ റോബിൻ പ്രണയം. പല തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രണയങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അത് ഒരു അത്ഭുതമായി തോന്നിയത് റോബിൻ ദിൽഷ പ്രണയം കണ്ടപ്പോഴാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ ഇത്ര ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുക. ഇവരുടെ പ്രണയം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഹോട്സ്റ്റാർ ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രണ്ട് നമ്മുക്ക് എല്ലാർക്കും കാണും.

4) ചേച്ചിപെണ്ണും അനിയകുട്ടനും.

പ്രണയ ബന്ധം മാത്രമല്ല ആഴത്തിൽ ഉള്ള ചേച്ചി അനിയൻ ബന്ധവും കഴിഞ്ഞ 57 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ട് കഴിഞ്ഞു. എത്രവട്ടമാണ് ലക്ഷ്മിപ്രയയും ഡോക്ടറും നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയിപ്പിച്ചത്. അവരുടെ സ്നേഹം കണ്ട് എല്ലാം ചേച്ചി അനിയന്മാര് അസൂയപ്പെട്ടുകയായിരിക്കും.

5) റോബിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജയില് ഒരു സ്വർഗമാണ്.

ഒരാഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നതും, ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിലിൽ കിടന്നു എന്ന റെക്കോർഡും റോബിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹം എത്ര ബ്രില്ലിയൻ്റ് പ്ലേയറാണ്.

6) എല്ലാരെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആക്കുന്ന സൗഹൃദം.

ആൾക്കാരെ വെറും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് റോബിൻ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആകുന്നത്. ആൾക്കാരുമായി ഇങ്ങനെ അടുക്കുവാനും അവരിൽ സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയുന്ന റോബിൻ ജനഹൃദയങ്ങളും കരളും കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു