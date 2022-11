70 ലക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാവാം; അക്ഷയ ലോട്ടറി ഫലം പുറത്ത്

ഒന്നാം സമ്മാനം – ₹70,00,000/-

AR 937475 (KOLLAM)



സമാശ്വാസ സമ്മാനം - ₹8,000/-

AN 37475 AO 37475

AP 37475 AS 37475

AT 37475 AU 37475

AV 37475 AW 37475

AX 37475 AY 37475 AZ 37475

രണ്ടാം സമ്മാനം - ₹5,00,000/-

AN 873338 (CHITTUR)



മൂന്നാം സമ്മാനം - ₹1,00,000/-

AN 130785

AO 431255

AP 522619

AR 900550

AS 111598

AT 955937

AU 211686

AV 876690

AW 305842

AX 179602

AY 414023

AZ 946636

നാലാം സമ്മാനം - ₹5,000/-

7307 3946 0462 4200 0344 3765 5632 8564 6736 7552 4752 9902 1737 1179 2979 6088 4920 4074



അഞ്ചാം സമ്മാനം - ₹2,000/-



8943 3650 0912 7061 8634 4700 3403

ആറാം സമ്മാനം - ₹1,000/-

0818 0963 1152 1234 1254 1801 2380 2809 3303 3534 3742 3981 4536 4762 4824 5300 6409 6888 7615 7683 8069 8213 8463 9079 9657 9716