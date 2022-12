Akshaya AK 580 Result: 70 ലക്ഷത്തിന്റെ സമ്മാനം നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലോ, അക്ഷയ ലോട്ടറി ഫലം പുറത്ത്

ഒന്നാം സമ്മാനം ₹70,00,000/-

AN 237971

സമാശ്വാസ സമ്മാനം - ₹8,000/-

AO 237971 AP 237971

AR 237971 AS 237971

AT 237971 AU 237971

AV 237971 AW 237971

AX 237971 AY 237971 AZ 237971

രണ്ടാം സമ്മാനം - ₹5,00,000/-

AP 239322

മൂന്നാം സമ്മാനം - ₹1,00,000/-

AN 544749

AO 912561

AP 289864

AR 393050

AS 627599

AT 809963

AU 783152

AV 524789

AW 748368

AX 428027

AY 269963

AZ 892915

നാലാം സമ്മാനം - ₹5,000/-

0410 0948 0968 3060 5980 6539 6768 7221 7438 8129 8250 8311 8345 8662 8717 8759 9496 9512

അഞ്ചാം സമ്മാനം - ₹2,000/-

1741 5336 7801 8091 8664 9050 9713

ആറാം സമ്മാനം - ₹1,000/-

0008 0328 0812 1376 1616 2167 2685 3257 3498 3666 3961 4440 4753 5545 5646 5856 6592 6798 7504 7582 8019 8289 9078 9463 9905 9933

ഏഴാം സമ്മാനം - ₹500/-

0024 0111 0190 0195 0311 0620 0936 0962 1086 1103 1144 1542 1706 1773 1827 2026 2198 2737 2895 3094 3298 3357 3477 3491 3753 3851 3996 4291 4324 4534 4894 4921 4973 5309 5793 5811 5859 5967 5973 6237 6269 6278 6345 6622 6842 7314 7405 7464 7490 7559 7617 7844 7871 8064 8087 8206 8533 8546 8549 8646 8722 8949 8978 9225 9432 9515 9534 9597 9609 9679 9825 9873

എട്ടാം സമ്മാനം - ₹100/-

0027 0132 0369 0383 0629 0660 0714 0847 0908 0943 0951 0978 1013 1040 1072 1243 1270 1391 1536 1627 1679 1814 1925 1934 1987 2045 2189 2332 2609 2661 2667 2744 2768 2818 2882 2919 2995 3168 3249 3338 3367 3389 3550 3587 3702 3875 3958 3971 4010 4105 4224 4252 4418 4432 4433 4515 4552 4579 4586 4811 4857 4878 5042 5138 5151 5376 5530 5568 5681 5800 5803 5806 5921 5923 5925 5947 6058 6082 6109 6238 6262 6326 6382 6687 6729 6736 6965 7014 7151 7153 7286 7302 7538 7580 7675 7699 7810 7857 7867 7925 7960 7967 8049 8088 8169 8261 8268 8496 8548 8569 8601 8611 8615 8795 8896 8938 8989 9215 9259 9302 9610 9718 9726