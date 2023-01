Akshaya AK 582 Result: 70 ലക്ഷത്തിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചാലോ; അക്ഷയ ഫലം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്

ഒന്നാം സമ്മാനം - ₹70,00,000/-

AV 665886

സമാശ്വാസ സമ്മാനം - ₹8,000/-

AN 665886 AO 665886

AP 665886 AR 665886

AS 665886 AT 665886

AU 665886 AW 665886

AX 665886 AY 665886 AZ 665886

രണ്ടാം സമ്മാനം - ₹5,00,000/-

AZ 489757

മൂന്നാം സമ്മാനം - ₹1,00,000/-

AN 543356

AO 109771

AP 675481

AR 746070

AS 635052

AT 737029

AU 145027

AV 781168

AW 385471

AX 324016

AY 317049

AZ 671058

നാലാം സമ്മാനം - ₹5,000/-

0144 0619 0828 2270 2721 2770 2946 3240 5019 6400 6630 6679 7288 7440 7552 7971 9291 9369

അഞ്ചാം സമ്മാനം - ₹2,000/-

1082 1687 2697 3584 4303 7081 9690

ആറാം സമ്മാനം - ₹1,000/-

0038 0079 0992 1053 1195 2314 2370 2761 3172 3196 3627 3899 4095 4563 4943 5356 5866 6462 6538 8093 8448 9493 9526 9847

ഏഴാം സമ്മാനം - ₹500/-

0088 0116 0240 0369 0588 0775 0782 0870 0916 1659 1757 2193 2223 2389 2424 2605 2688 2878 3069 3229 3277 3333 3412 3807 3857 3876 3952 4131 4301 4995 5248 5266 5279 5306 5330 5510 5597 6107 6114 6447 6562 6696 6718 6723 6736 6958 7139 7144 7311 7343 7707 7752 7756 7806 8110 8117 8258 8361 8619 8871 9020 9158 9240 9287 9303 9320 9347 9570 9605 9667 9767 9843