ഒട്ടും ചെറുതല്ല, ശശി തരൂർ നേടിയ വോട്ടിന് അതിന്റെ പതിൻമടങ്ങ് മൂല്യമുണ്ട്: കെഎസ് ശബരീനാഥന്‍

രണ്ടാമതായി എത്തിയ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന് ലഭിച്ച 1072 വോട്ട് ഒട്ടും ചെറുതല്ല. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളേയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സധൈര്യം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട്പോയി എന്നു മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ സാധാരണ കോൺഗ്രസ്‌ പ്രവർത്തകരെയും കോൺഗ്രസ് അനുകൂലികളെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ഈ വോട്ടിന് അതിന്റെ പതിൻമടങ് മൂല്യമുണ്ട്.

കോൺഗ്രസ് ഒരു വലിയ ആൽമരമാണ്. ഈ ആൽമരച്ചുവട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സ്ഥാനമുണ്ട്. ഭാവി കോൺഗ്രസ്‌ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഡോ: ശശി തരൂരിന് ഈ ആൽമരചുവട്ടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടം ഉണ്ടാകണമെന്ന സാധാരണ കോൺഗ്രസുകാരന്റെ ആവശ്യം നേതൃത്വം തള്ളുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയായ Shawshank Redemption ലെ അവസാന വരികൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. "Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies." " പ്രതീക്ഷ മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരുപക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യമായിരിക്കും... ഒരു മനോഹര ചിന്തയും ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കുന്നില്ല"