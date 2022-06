. .

രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ട്, ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ, ദിഗ്‌വിജയ സിംഗ്, പി ചിദംബരം, ജയറാം രമേഷ്, സച്ചിൻ പൈലറ്റ്, മുകുൾ വാസ്‌നിക്, ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് എന്നിവരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ എ ഐ സി സി ഓഫീസിലെത്തിയിരുന്നു. നേരത്തെ നേതാക്കൾക്ക് പിന്തുണയുമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചെത്തി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ബസിൽ കയറ്റിയത് നേരിയ സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു.

ശക്തിപ്രകടനമെന്ന നിലയിൽ കോണ്‍ഗ്രസ് ഈ പ്രതിഷേധം ആസൂത്രണം ചെയ്തതിനാൽ കൂടുതൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പിന്നീട് തെരുവിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. സാമുദായിക, ക്രമസമാധാന നിലയും വി വി ഐ പി പരിഗണനയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡൽഹി പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പൊലീസ് വഴങ്ങിയില്ല. തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലും മറ്റ് പല നഗരങ്ങളിലും ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിലും അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിലും മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെയും മറ്റ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ "വ്യാജവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ്" എന്നും ബിജെപി "പകപോക്കൽ രാഷ്ട്രീയം" ആണ് നടത്തുന്നതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നു.