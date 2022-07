വിജയ് മല്യക്ക് 4 മാസം തടവും 2000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

. .

കർണാടക ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ പരസ്യമായി ലംഘിച്ച് മല്യ വസ്തുതകൾ മറച്ചുവെച്ച് മകൻ സിദ്ധാർത്ഥ് മല്യയ്ക്കും മക്കളായ ലിയാന മല്യയ്ക്കും താന്യ മല്യയ്ക്കും പണം കൈമാറിയെന്നായിരുന്നു ബാങ്കുകളുടെ ആരോപണം. പ്രവർത്തനരഹിതമായ തന്റെ കിംഗ്ഫിഷർ എയർലൈൻസ് ഉൾപ്പെട്ട 9,000 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് മല്യ. വിജയ് മല്യ, നീരവ് മോദി, മെഹുൽ ചോക്‌സി എന്നിവരിൽ നിന്ന് 18,000 കോടി രൂപ ബാങ്കുകൾ പിരിച്ചെടുത്തതായി ഫെബ്രുവരിയിൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

പല വേഷത്തില്‍, പല നിറത്തില്‍ നിറഞ്ഞാടി എസ്തർ: വൈറലായി പുത്തന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ ലണ്ടനിലെ ഹൈക്കോടതി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ചുമത്തിയ പാപ്പരത്വ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി മല്യ നിലവിൽ ലണ്ടനില്‍ കോടതി നടപടികള്‍ തുടരുകയാണ്.

Former DGP R Sreelekha hits out at Museum Police for ignoring her complaint | Oneindia Malayalam