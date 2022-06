'ബിജെപി ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല': പികെ ഫിറോസ്

ബിജെപി ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് പികെ ഫിറോസ്. നൂപുർ ശർമ അടക്കമുളള ബിജെപി നേതാക്കൾ നടത്തിയ പ്രവാചക നിന്ദ വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പികെ ഫിറോസിന്റെ പ്രതികരണം. ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ സമ്മർദ്ധം ചെലുത്തുമ്പോഴായിരുന്നില്ല ബിജെപി നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നും പികെ ഫിറോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പികെ ഫിറോസിന്റെ പ്രതികരണം: ' സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ചിക്കാഗോയിലെ പ്രസക്തമായ പ്രസംഗ ശകലമാണ് താഴെ. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മസത്ത. എല്ലാവരെയും അംഗീകരിക്കുക. ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കുക. മുമ്പും പല വ്യക്തികളും മതത്തെ അവഹേളിച്ച സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതാവ് തന്നെ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇതാദ്യമായിരിക്കും. പാർട്ടി വക്താവ് നുപൂർ ശർമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നബിനിന്ദ നടത്തിയപ്പോൾ ഒടുവിൽ ബിജെപി അവരെ പുറത്താക്കാൻ തയ്യാറായത് തന്നെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ സമ്മർദ്ധം ചെലുത്തി ബഹിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോൾ മാത്രമാണ്.